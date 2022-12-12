Президент Турции пригрозил ракетным ударом по Греции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что испытания баллистических ракет малой дальности наводят ужас на Афины.

При этом политик заверил, что ракеты "Тайфун" производства Турции способны поразить Афины.

Президент Турции, посетивший в воскресенье, 11 декабря, северную провинцию Самсун, заявил на встрече, что если "пытаться покупать вооружения то тут, то там, от Америки до островов, такая страна, как Турция, не будет пассивной наблюдатель. Она должен что-то делать". Эрдоган имел в виду покупку Грецией американского оружия.

Агентство Anatolia напоминает, что в октябре турецкая армия испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности типа "Тайфун" собственного производства. Ракета может поразить цель на расстоянии 561 км менее чем за восемь минут.

Греческий новостной сайт Ekathmerini отмечает, что несколько дней назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил Греции вторжением, если она не демилитаризирует свои острова в Эгейском море.