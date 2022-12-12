Правительство Германии повышает пенсионный возраст

В Германии многие люди досрочно выходят на пенсию. Это создает дополнительные проблемы для местного рынка труда, испытывающего нехватку квалифицированных кадров.

По подсчетам Федерального института демографических исследований (BiB), немцы все чаще уходят на досрочную пенсию. Многие из них уходят с рынка труда в возрасте 63 или 64 лет, что намного раньше установленного законом пенсионного возраста.

Быстрый рост уровня занятости людей старше 60 лет, который наблюдался в начале этого века, в основном прекратился в последние пять лет. Одной из причин такого явления является выход на пенсию в возрасте 63 лет, который стал возможен с 2014 года, т.е. возможность досрочного выхода на пенсию без отчислений для людей, которым исполнилось 45 лет, уплачивающих страховые взносы.

В тогдашнем законодательном процессе предполагалось, что таких заявлений будет от 200 000 до 240 000 ежегодно. Между тем, с ноября прошлого года по пути без отчислений воспользовались почти 270 тысяч новых пенсионеров.

Таким образом, к 2029 году в Германии пенсионный возраст постепенно увеличится с 65 до 67 лет. Для тех, кто родился в 1964 году и позже, в будущем будет применяться стандартный пенсионный возраст 67 лет. ome