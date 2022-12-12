FT: в Великобритании из-за резкого похолодания готовятся запускать угольные электростанции
2022-12-12 11:53
Financial Times сообщает, что в Великобритании готовят к запуску две резервные электростанции, работающие на угле.
Это связно с резким похолоданием, из-за которого серьезно врос спрос на электроэнергию. Обе станции находятся в Северном Йоркшире.
Ранее данные энергоблоки остановили, чтобы в дальнейшем закрыть станции. Однако их запуск и подключение к сети возможны в рамках экстренных мер.
На фоне холодной погоды британские ветряные генераторы вырабатывают меньше электроэнергии, поэтому основой работы энергосистемы страны стали газ и импортное сырье.
Опубликовано: Светлана Репина