FT: в Великобритании из-за резкого похолодания готовятся запускать угольные электростанции

Financial Times сообщает, что в Великобритании готовят к запуску две резервные электростанции, работающие на угле.

Это связно с резким похолоданием, из-за которого серьезно врос спрос на электроэнергию. Обе станции находятся в Северном Йоркшире.

Ранее данные энергоблоки остановили, чтобы в дальнейшем закрыть станции. Однако их запуск и подключение к сети возможны в рамках экстренных мер.

На фоне холодной погоды британские ветряные генераторы вырабатывают меньше электроэнергии, поэтому основой работы энергосистемы страны стали газ и импортное сырье.