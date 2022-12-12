Россия заявила о необходимости корректировки зерновой сделки

Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин сообщил журналистам, что зерновую сделку необходимо скорректировать.

Он признал, что соглашение, предусматривающее вывоз украинского зерна по морю, в целом выполняется неплохо.

При этом Вершинин подчеркнул, что зерно поставляется в развитые и обеспеченные страны вместо самых бедных государств. В связи с этим российская сторона видит необходимость в корректировке сделки.

В рамках зерновой сделки из Украины импортировано уже более 13 млн тонн продукции.