Президент Чехии Земан рассказал о своей ошибке по поводу Путина

В интервью «Чешскому радио» президент Чехии Милош Земан заявил, что его мнение о Владимире Путине было ошибочным.

Земан отметил, что видел в президенте России политика, который печется об интересах свой страны.

По мнению чешского лидера, агрессия противоречила интересам России. И если глава РФ этого не осознавал, тем хуже для него.

Милош Земан подчеркнул, что Чехия готова помогать Украине, а экономические интересы здесь уступают требованиям безопасности.