Прохор Шаляпин проиграл суд соседке по коммунальной квартире

Артист продал комнату человеку со стороны, не предложив квадраты жильцам коммуналки, и они оспорили эту сделку в суде.

Федор Шаляпин решил вложиться в дополнительную недвижимость, и купил комнату в коммуналке - с перспективой выкупа квартиры полностью. Однако соседи были против такой сделки, сообщает Супер.ру.

В итоге певец решил отказаться от покупки, и сразу выставил квадраты на продажу. Однако и эта сделка прошла не очень гладко. По закону продавец должен был предложить выкуп своей доли другим собственникам — в данном случае так и было.

Правда, соседка Прохора Шаляпина письмо от нотариуса проигнорировала, и комната была продана за 5 миллионов рублей покупателю «с улицы».

В итоге недовольная женщина сочла свои права нарушенными и отправилась в суд. Суд ее поддержал: после отказа получать письмо продавец должен был выждать месяц, но Прохор этого не знал и поспешил с продажей.

«Она подала на меня в суд, к тому же потребовала ущерб на 1 миллион рублей», — пояснил Шаляпин в программе «Звезды сошлись». Миллион за моральный ущерб женщина не получила, но свои права отстояла.

Суд обязал Шаляпина продать комнату соседке за те же 5 миллионов, что и покупателю со стороны. Сама женщина готова была предложить лишь 3,6 миллиона рублей. Так что не исключено, что это не конец коммунальной драмы.