Гостюхин отрекся от родственников из-за ситуации вокруг Украины
2022-12-12 12:56
Актер Владимир Гостюхин не общается с некоторыми своими родственниками. Сестра звезды экрана, живущая в Украине, ненавидит Россию.
Звезда экрана Владимир Гостюхин стал гостем очередного выпуска ток-шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.
В студии передачи актер рассказал, по какой причине не общается с некоторыми своими родственников.
Знаменитость рассказал, что после запуска спецоперации он не общается со своей сестрой, проживающей в Украине. Родственница ненавидит РФ.
Кроме этого, у Гостюхина испортились отношения с внебрачной дочерью, проживающей в США.
Опубликовано: Наталья Гончарова