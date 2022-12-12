Гостюхин отрекся от родственников из-за ситуации вокруг Украины

Актер Владимир Гостюхин не общается с некоторыми своими родственниками. Сестра звезды экрана, живущая в Украине, ненавидит Россию.

Звезда экрана Владимир Гостюхин стал гостем очередного выпуска ток-шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

В студии передачи актер рассказал, по какой причине не общается с некоторыми своими родственников.

Знаменитость рассказал, что после запуска спецоперации он не общается со своей сестрой, проживающей в Украине. Родственница ненавидит РФ.

Кроме этого, у Гостюхина испортились отношения с внебрачной дочерью, проживающей в США.