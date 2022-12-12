MIA BOYKA во время съемок шоу «Фактор.BY» потеряла голос

Буквально перед выходом на сцену певица начала сипеть и терять голос. Взволнованная команда срочно вызвала врача-фониатра.

Звезда прибыла в Минск, чтобы принять участие в конкурсе в качестве специального гостя.

Но выступление MIA BOYKA пришлось отложить по причине серьезных проблем со связками.

Буквально перед выходом на сцену певица начала сипеть и терять голос. Взволнованная команда срочно вызвала врача-фониатра, диагностировавшего у исполнительницы сильное несмыкание связок, сообщает Супер.ру.

Проблемы с голосом у Мии появились из-за большой нагрузки. Девушка в последнее время поет, практически не давая своим связкам отдыха. Но прибывший вовремя специалист помог звезде восстановить голос перед выступлением.

Девушка в итоге сумела собраться с силами и вышла на сцену, порадовав своим творчеством поклонников.