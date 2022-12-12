Врач назвала не очень очевидный опасный симптом преддиабета
Речь идет о тяге к сладкому: энергия не поступает в клетки, и мозг требует больше сахара.
Если мысли о сладком посещают слишком часто, есть повод насторожиться, предупредила диетолог Елена Соломатина, сообщает News.ru.
Тяга к сладкому может быть сигналом преддиабета либо развития сахарного диабета II типа. По словам медика, опасность данного симптома в том, что многие часто списывают это на психологическую зависимость, не подозревая о повышении сахара в крови.
"Энергия не поступает в клетки, и мозг требует больше сахара, человеку хочется есть больше сладкого. Возникает гипогликемия, иначе говоря - пик сахара, а потом наступает провал", - уточнила принцип реакции организма на сладкое Елена Соломатина.
Желание подкрепиться сладким также часто посещает тех, кто неполноценно питается, и имеет лишние килограммы. Организм голодает, потому для скорого восстановления энергии требует глюкозу.
Если не получается отказаться от сладостей, диетологи рекомендуют заменить батончики и конфеты темным шоколадом. Такой продукт полезен сосудам и улучшает кровообращение.
Опубликовано: Светлана Гаврусева