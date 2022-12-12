Врач назвала не очень очевидный опасный симптом преддиабета

Речь идет о тяге к сладкому: энергия не поступает в клетки, и мозг требует больше сахара.

Если мысли о сладком посещают слишком часто, есть повод насторожиться, предупредила диетолог Елена Соломатина, сообщает News.ru.

Тяга к сладкому может быть сигналом преддиабета либо развития сахарного диабета II типа. По словам медика, опасность данного симптома в том, что многие часто списывают это на психологическую зависимость, не подозревая о повышении сахара в крови.

"Энергия не поступает в клетки, и мозг требует больше сахара, человеку хочется есть больше сладкого. Возникает гипогликемия, иначе говоря - пик сахара, а потом наступает провал", - уточнила принцип реакции организма на сладкое Елена Соломатина.

Желание подкрепиться сладким также часто посещает тех, кто неполноценно питается, и имеет лишние килограммы. Организм голодает, потому для скорого восстановления энергии требует глюкозу.

Если не получается отказаться от сладостей, диетологи рекомендуют заменить батончики и конфеты темным шоколадом. Такой продукт полезен сосудам и улучшает кровообращение.