В Великобритании нет возможностей, чтобы справится со снегопадами и морозами

Арктический фронт, получивший название "Тронхеймский тролль", парализует Великобританию. Замерзшим жителям островов приходится сталкиваться с многочисленными трудностями: отменами рейсов, пробками и даже лопнувшими трубами.

Хуже всего будет в среду, 14 декабря но морозная погода может продлиться до Рождества.

Британцы переживают настоящий приступ зимы. Морозы уже начинаются, ночные температуры в некоторых частях страны опускаются до -12°C, а в Шотландии до -15°C.

Метеорологи предупредили, что холодные дни с минусовой температурой, большим количеством снега и ледяного дождя ожидают Великобританию в течение двух недель, предшествующих Рождеству.

В Великобритании холоднее, чем в Исландии. Газета также сообщает о снежной атаке в Котсуолдсе, Бристоле, Южном Уэльсе, Херефордшире, Камбрии и Шеффилде.

Снежный покров во многих городах вызвал хаос на дорогах. Были столкновения, на улицах образовывались пробки, а также многие водители не могли завести свои автомобили. Поезда опаздывают, и в воскресенье утром в аэропорту "Хитроу" было отменено не менее 48 рейсов.

Элли Уилсон, метеоролог Метеорологического бюро, сообщила Daily Mail, что необходимо подготовиться к трудным условиям, которые продлятся всю следующую неделю.

Метеорологическое бюро предупредило, что снегопад и гололед могут вызвать сбои в движении, а погода может повлиять на расписание поездов и автобусов. Ожидается, что морозная и снежная погода продлится как минимум до конца следующей недели.