Эксперты открыли секрет настойки, которая активирует цветение орхидеи

Речь идет о специальном растворе на основе чеснока, который заставит цвести любое растение.

Практически все растения любят настойку чеснока, и орхидеи - не исключение. Как утверждают эксперты, буквально через две-четыре недели после внесения средства растение выпустит первые цветоносы.

Чтобы подготовить чудо-средство, нужно взять 5 зубчиков чеснока и половину таблетки янтарной кислоты. В приготовлении питательной жидкости важно соблюсти пропорции, потому что любое его нарушение чревато ожогом корней.

Сначала нужно нагреть 2 чашки воды (не кипятить), после этого растворить в жидкости янтарную кислоту.

К получившейся смеси добавить чесночные дольки, предварительно пропустив их через пресс, и тщательно размешать. Оставить раствор на сутки, чтобы настоялся. Когда выйден положенное время, перелить настой в поддон горшка, где растет орхидея.

После этого субстрат самостоятельно впитает нужное ему количество подкормки.