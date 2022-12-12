Лукашенко посоветовал «помахать рукой» ушедшим из Беларуси иностранным инвесторам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ушедшим из страны иностранным инвесторам нужно помахать рукой и перекреститься.

12 декабря пресс-служба президента Республики Беларусь на официальном веб-сайте сообщила о том, что Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов заявил, что имущество покидающих белорусский рынок зарубежных компаний национализировано уже в момент их ухода, поэтому иностранным инвесторам нужно помахать вслед рукой и перекреститься.

Лукашенко напомнил, что ранее приводил в качестве примера ситуацию с американской сетью ресторанов быстрого питания McDonald’s, ушедшей из Беларуси, собственники которой с собой ничего не забрали, ведь в противном случае белорусский лидер наказал бы ответственных людей.