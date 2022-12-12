Певица Шер поделилась скорбной новостью о смерти своей матери
Джорджия Холт ушла из жизни в 96 лет, в сентябре бывшая певица и модель переболела пневмонией.
Мать певицы Шер, американская актриса Джорджия Холт, умерла в возрасте 96 лет.
Как сообщает МК, об этом Шер сообщила в соцсетях. Издание уточняет, что Джорджия Холт в сентябре перенесла пневмонию, пройдя в одной из клиник лечение.
Настоящее имя артистки - Джеки Джин Крауч. В юности мать Шер пела на радио "Оклахома-Сити", а в 10-летнем возрасте ей повезло поработать с Бобом Уиллом.
Холт преуспела также в модельном бизнесе, выиграла несколько конкурсов красоты. После появления в ряде картин в 50-х годах, Джорджию начали активно приглашать на телевидение в разные шоу.
Джорджия Холт известна по таким фильмам как "Ее собственная жизнь","Я люблю Люси", "Основания для брака" и другим.
Опубликовано: Светлана Гаврусева