Посольство Украины в Греции получило окровавленную посылку

Представитель украинского МИДа Олег Николенко сообщил о получении посольством Украины в Греции окровавленной посылки.

12 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко сообщил, что украинское диппредставительство в Греции получило окровавленную посылку, адрес отправителя которой совпадает с предыдущими конвертами, поступившими в посольства и консульства страны.

Напомним, что посольства и консульства Украины в ряде стран получили подозрительные посылки, отправленные из автосалона Tesla в немецком городе Зиндельфинген, расположенном в земле Баден-Вюртемберг.