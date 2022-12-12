Дело закрыто: Григорий Лепс компенсировал ущерб избитому им петербуржцу

Через несколько дней разбирательств после драки народный артист и житель Северной столицы Дмитрия решили примириться.

Григорий Лепс и житель Петербурга Дмитрий официально уведомили суд о своем примирении. Как сообщает СтарХит, исполнитель хита «Рюмка водки» компенсировал пострадавшему моральный и материальный ущербы.

Адвокат потерпевшего тоже подтвердил эту информацию. "Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Нами подано ходатайство о прекращении уголовного дела", - отметила защитник Дмитрия.

Как напоминает издание, 12 декабря должно было пройти опознание народного артиста по фото, чтобы далее продолжить расследование уголовного дела, однако адвокаты уведомили следствие о том, что стороны договорились.

Драка произошла 3-го декабря возле ресторана на Московском проспекте Петербурга. Григорий Лепс прибыл туда после концерта с охранниками, и стал разговаривать с посетителями.

В какой-то момент между исполнителем и Дмитрием произошел словесный конфликт, после этого они вышли на улицу, где произошла потасовка.