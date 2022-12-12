Российские силы ПВО сбили 2 истребителя МиГ-29 и 2 вертолёта Ми-8 ВВС Украины
2022-12-12 14:43
В Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО успешно сбили 2 истребителя МиГ-29 и 2 вертолёта Ми-8 ВВС Украины в ДНР.
12 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ заявил, что силы противовоздушной обороны сбили два украинских многоцелевых истребителя в небе близ города Родинское и села Павловка ДНР.
Ещё два вертолёта Ми-8 военно-воздушных сил Украины были ликвидированы российскими средствами ПВО в окрестностях городов Курахово и Константиновка Донецкой Народной Республики.
Опубликовано: Диана Мудреченко