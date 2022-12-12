Песков сообщил об отмене ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что ежегодная пресс-конференция Путина отменяется.

Российское издание "Московский комсомолец" приводит слова пресс-секретаря Дмитрия Пескова о встрече Путина со СМИ.

Из заявление Дмитрия Пескова следует, что президент Российской Федерации в этом году не будет проводить большую пресс-конференцию.

При этом Дмитрий Песков отметил, что президент Путин все-таки попытается найти время для общения с представителями медиа.

"Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет, однако в Кремле полагают президент найдет возможность пообщаться с прессой - Песков", - пишет источник.