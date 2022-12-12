Песков: Путин отказался участвовать в большой ежегодной пресс-конференции
2022-12-12 15:15
Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин не примети участия в пресс-конференции по итогам уходящего года.
12 декабря лидер пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков публично заявил, что Владимир Путин не станет давать пресс-конференцию для журналистам перед наступлением Нового года вопреки тому факту, что подобные мероприятия ежегодно являются рутинными для российского президента.
Песков выразил уверенность, что у Путина будет возможность пообщаться с отечественными и иностранными репортёрами во время своих зарубежных поездок рабочего характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей