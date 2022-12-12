Врач рассказала, для кого кофе небезопасен

Этот напиток может быть опасен для детей, беременных, кормящих женщин. Его также не рекомендуют пить людям за пятьдесят.

Кофе для многих - единственная возможность проснуться утром. Но кому-то все же лучше отказаться от бодрящего напитка ввиду его влияния на организм.

Диетолог и эндокринолог Оксана Михалева в интервью агентству «Прайм» рассказал о последствиях частого употребления кофе для ряда категорий людей.

По словам специалиста, большое количество кофеина может вызвать повышенное сердцебиение, потому этот напиток может быть опасен для детей, беременных, кормящих женщин.

По этой же причине не рекомендуют часто пить этот напиток людям с аритмией. «При сердечно-сосудистых заболеваниях срабатывает правило "доза-эффект". То есть, - чем значительнее доза кофеина, тем выше риск, и наоборот», — пояснила врач.

Оксана Михалева отметила также другие негативные эффекты напитка. У людей за пятьдесят частое потребление кофе повышает риск развития остеопороза. Кофеин также может препятствовать всасыванию ряда лекарств - например, препаратов для лечения сахарного диабета.