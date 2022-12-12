США выступили против отстранения России от Олимпиады-2024 в Париже

Соединенные Штаты Америки выступают за участие российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.

Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс в интервью изданию Wall Street Journal рассказала о позиции Вашингтона относительно участия России в Олимпийских играх в Париже.

Лайонс заявила, что Соединенные Штаты выступают за участие спортсменов из Российской Федерации на Олимпиаде, но под нейтральным флагом.

"США выступают за участие России в Олимпиаде-2024 в Париже, но под нейтральным флагом", - приводит Russia Today заявление главы Олимпийского заявление США.