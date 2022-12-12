США выступили против отстранения России от Олимпиады-2024 в Париже
2022-12-12 15:39
Соединенные Штаты Америки выступают за участие российских спортсменов в Олимпиаде в Париже.
Глава Олимпийского комитета США Сюзанна Лайонс в интервью изданию Wall Street Journal рассказала о позиции Вашингтона относительно участия России в Олимпийских играх в Париже.
Лайонс заявила, что Соединенные Штаты выступают за участие спортсменов из Российской Федерации на Олимпиаде, но под нейтральным флагом.
"США выступают за участие России в Олимпиаде-2024 в Париже, но под нейтральным флагом", - приводит Russia Today заявление главы Олимпийского заявление США.
Опубликовано: Николай Скира