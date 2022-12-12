Эксперты рассказали, как вырастить на подоконнике руколу на микрозелень

Полезное растение, содержащее массу витаминов и микроэлементов, реально вырастить даже без земли.

Чтобы вырастить руколу на подоконнике, прежде всего нужно запастись семенами. Также понадобится небольшой пластиковый контейнер с крышкой – от творога или пирожных.

Перед посадкой нужно опрыскать дно контейнера водой. Затем рассыпать семена руколы.

Как отметила ученый-агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, делать это надо достаточно густо, заполнить при этом все свободное пространство.

По завершении «посева» аккуратно распылить из пульверизатора воду на семена, а затем закрыть крышку контейнера.

После этого отнести будущую микрозелень в теплое место и через день-два уже можно будет заметить первые проростки. Через неделю уже можно употреблять руколу в пищу.