Умер звезда сериала «Каменская» 48-летний актер Сергей Зыгмантович
Близкие не говорили о случившемся несколько дней, причина смерти актера пока не названа.
Не стало российского и белорусского актера, режиссера Сергея Зыгмантовича.
Как сообщает Вокруг ТВ, это случилось еще 9 декабря, но родные не сразу сообщили о трагедии.
Артисту, который стал широко известен после того, как сыграл в сериале "Каменская", было 48 лет.
Официальная причина смерти звезды пока неизвестна. Зыгмантович родился в 1974 году. В 1999-м году он окончил Белорусский университет культуры и искусств.
Работал в Новом драматическом театре Минска, а также кинокомпании Green-studio.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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Наталья
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