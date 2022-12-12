Умер звезда сериала «Каменская» 48-летний актер Сергей Зыгмантович

Близкие не говорили о случившемся несколько дней, причина смерти актера пока не названа.

Не стало российского и белорусского актера, режиссера Сергея Зыгмантовича.

Как сообщает Вокруг ТВ, это случилось еще 9 декабря, но родные не сразу сообщили о трагедии.

Артисту, который стал широко известен после того, как сыграл в сериале "Каменская", было 48 лет.

Официальная причина смерти звезды пока неизвестна. Зыгмантович родился в 1974 году. В 1999-м году он окончил Белорусский университет культуры и искусств.

Работал в Новом драматическом театре Минска, а также кинокомпании Green-studio.