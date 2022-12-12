Традиционная декабрьская пресс-конференция Владимира Путина отменена впервые за 10 лет
Ежегодная декабрьская пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году не состоится, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
Песков сообщил журналистам, что пресс-конференция Путина состоится не раньше конца года. Информации об организации обращения президента к Федеральному собранию он пока не предоставил.
Большие декабрьские пресс-конференции Владимира Путина проводились ежегодно, начиная с 2012 года за одним исключением — 2005 года. Традиция была продолжена еще в бытность Путина премьер-министром.
Осуществление еще одного "имиджевого" проекта - Горячей линии" - с участием президента России тоже пока под вопросом.
По этому поводу портал РБК пытался получить информацию от источников в Кремле и получил ответ, что "это будет зависеть, в том числе, от из ситуации в зоне специальной военной операции".
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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