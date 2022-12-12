Традиционная декабрьская пресс-конференция Владимира Путина отменена впервые за 10 лет

Ежегодная декабрьская пресс-конференция президента России Владимира Путина в этом году не состоится, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Песков сообщил журналистам, что пресс-конференция Путина состоится не раньше конца года. Информации об организации обращения президента к Федеральному собранию он пока не предоставил.

Большие декабрьские пресс-конференции Владимира Путина проводились ежегодно, начиная с 2012 года за одним исключением — 2005 года. Традиция была продолжена еще в бытность Путина премьер-министром.

Осуществление еще одного "имиджевого" проекта - Горячей линии" - с участием президента России тоже пока под вопросом.

По этому поводу портал РБК пытался получить информацию от источников в Кремле и получил ответ, что "это будет зависеть, в том числе, от из ситуации в зоне специальной военной операции".