Песков заявил о массовом заболевании гриппом в Администрации президента России

Как сообщил журналистам официальный пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в стране заметно увеличилась заболеваемость гриппом.

По словам Пескова, в настоящее время рост заболеваемости отмечается среди всех слоев населения. Как отметил кремлевский спикер, в последние дни можно говорить о массовом заболевании гриппом среди сотрудников Администрации президента России.

Песков подчеркнул, что в Россию пришел штамм гриппа A1N1, известный также под названием «свиной грипп». Эпидемия данного заболевания была широко распространена во всем мире, включая Российскую Федерацию, в 2009 – 2010 годах.

Ранее представители медицинских служб России отмечали, что для снижения интенсивности распространения свиного гриппа населению следует пользоваться масками. Также медики подчеркнули, что ждут выхода на пик заболеваемости примерно к Новому году.