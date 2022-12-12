Министр обороны Сербии заявил о готовности ввести воинский контингент в Косово

Сербия готова отправить ограниченный воинский контингент в Косово, чтобы обеспечить безопасность сербского населения, заявил глава оборонного ведомства страны Милош Вучевич.

"В настоящий момент не существует достаточных сил безопасности в Косова и Метохии, чтобы защитить безопасность сербского населения. Правовое основание для ввода сербских войск существует с 1999 года. Разрешат ли нам это? Увидим", - сказал министр обороны Сербии.