Министр обороны Сербии заявил о готовности ввести воинский контингент в Косово
Милош Вучевияч заявил о готовности армии направить ограниченный контингент для обеспечения безопасности сербского населения Косово.
Сербия готова отправить ограниченный воинский контингент в Косово, чтобы обеспечить безопасность сербского населения, заявил глава оборонного ведомства страны Милош Вучевич.
"В настоящий момент не существует достаточных сил безопасности в Косова и Метохии, чтобы защитить безопасность сербского населения. Правовое основание для ввода сербских войск существует с 1999 года. Разрешат ли нам это? Увидим", - сказал министр обороны Сербии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал сербское население края не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Наталья
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