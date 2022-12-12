Мюллер: немцы должны сократить потребление газа, чтобы пережить зиму

С таким призывом к соотечественникам выступил Клаус Мюллер, занимающий должность руководителя Федерального сетевого агентства Германии.

По словам чиновника, в последнее время население Германии продемонстрировало высокий уровень гражданской ответственности и способность сократить потребление природного газа. Но, как отметил Мюллер, усилия по экономии голубого топлива не должны снижаться, поскольку текущее похолодание — не единственное в предстоящем зимнем сезоне.

Ранее представители энергетических властей Германии говорили, что потребители в стране должны снизить потребление газа на 20% или более в сравнении с обычными показателями расхода, чтобы избежать дефицита энергоносителя в зимнее время года.

Как подчеркнул Мюллер в своем интервью журналистам, сегодня общая экономия газа составляет всего 13%. Если это останется исключением, немцам пока не стоит беспокоиться, полагает чиновник. Но в ближайшие несколько дней сохранится холодная погода, и поэтому, заявил Мюллер, важно не ослаблять усилия по экономии и продержаться всю зиму.