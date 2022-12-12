Малахов появился на столичной вечеринке в модной шубе

APS
2022-12-12 18:30

Еще недавно болевший ведущий Андрей Малахов вышел в свет в модной шубе, которой позавидовал бы и стилист Сергей Зверев. Пользователи назвали Малахова "королем гламура".

50-летний ведущий Андрей Малахов прибыл на светское мероприятие во всей красе.

Звезда экрана облачился в модную шубу, которая пришлась ему по вкусу.

Пользователи сети, просмотрев ролик с Малаховым, окрестили знаменитость "королем гламура" на зависть стилисту Сергею Звереву.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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