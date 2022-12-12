Малахов появился на столичной вечеринке в модной шубе
2022-12-12 18:30
Еще недавно болевший ведущий Андрей Малахов вышел в свет в модной шубе, которой позавидовал бы и стилист Сергей Зверев. Пользователи назвали Малахова "королем гламура".
50-летний ведущий Андрей Малахов прибыл на светское мероприятие во всей красе.
Звезда экрана облачился в модную шубу, которая пришлась ему по вкусу.
Пользователи сети, просмотрев ролик с Малаховым, окрестили знаменитость "королем гламура" на зависть стилисту Сергею Звереву.
Опубликовано: Наталья Гончарова