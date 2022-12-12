Королева появилась на вечеринке без мужа Тарзана, что не мешало ей веселиться по полной

Наташа Королева прибыла на вечеринку без супруга. Певица лихо отплясывала на мероприятии, сверкая кружевными панталонами, которые надела под мини-платье.

Наташа Королева в выходные отдыхала в компании друзей, но без супруга Сергея Глушко, который в последнее время предпочитает домашнюю обстановку.

Когда певица поднялась на сцену, чтобы поздравить именинницу, она исполняла свой хит "Дельфин и русалка", лихо отплясывая в мини-платье и демонстрируя кружевные панталоны под ним.

Виновница торжества - близкая подруга Королевой Ида Достман.