В результате покушения ранен замглавы Херсонской области Виталий Булюк

Совершено покушение на первого заместителя главы Херсонской области Булюка.

В Херсонской области совершено покушение на жизнь первого заместителя главы региона Виталию Булюка, об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Теракт совершен в городе Скадовск, сообщает источник. На данный момент Булюк находится в тяжелом состоянии в больнице Симферополя.

"Как стало известно проекту @wargonzo Булюк был ранен в результате подрыва автомобиля в г. Скадовск. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии в больнице Симферополя", - пишет источник.

Автомобиль подорвался на мине направленного действия. Водитель, находившийся за рулем, погиб на месте.