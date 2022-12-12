Кадыров: войска РФ планомерно отодвигают линию фронта в зоне спецоперации

Рамзан Кадыров рассказал о наступлении российских военных на позиции ВСУ, которое стало причиной отступления украинской армии на прежние рубежи.

Вечером понедельника глава республики Чечня Рамзан Кадыров опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов доложил ему о планомерном продвижении солдат вооружённых сил России в зоне СВО на территории Украины, Донбасса и освобождённых регионов.

По мнению Кадырова, действующий командующий спецоперации в Украине Сергей Суровикин грамотно перегруппировал российские войска, благодаря чему они начали демонстрировать ещё большие оперативные и тактические успехи.