Сальдо рассказал о взрыве машины первого вице-губернатора Херсонской области Булюка

Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области, сообщил о взрыве машины первого вице-губернатора региона Виталия Булюка.

Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что машина Булюка была взорвана в Скадовске 12 декабря.

По его словам, это был теракт, во время которого погиб мирный житель. Вероятно, речь идет о водителе Булюка.

Сам Виталий Булюк получил ранения средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.