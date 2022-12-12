Сальдо рассказал о взрыве машины первого вице-губернатора Херсонской области Булюка
2022-12-12 22:33
Владимир Сальдо, врио губернатора Херсонской области, сообщил о взрыве машины первого вице-губернатора региона Виталия Булюка.
Сальдо опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что машина Булюка была взорвана в Скадовске 12 декабря.
По его словам, это был теракт, во время которого погиб мирный житель. Вероятно, речь идет о водителе Булюка.
Сам Виталий Булюк получил ранения средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет.
Опубликовано: Светлана Репина