В результате стрельбы в Риме убита близкая подруга премьер-министр Италии Мелони

В воскресенье, 11 декабря в Риме были три женщины были застрелены. Одна из жертв - близкая подруга премьер-министра Джорджии Мелони.

Трагедия, которая до сих пор находится в центре внимания итальянских СМИ, произошла вчера утром во время собрания жилищной ассоциации. Один из ее членов во время конфликта с руководителем застрелил трех женщин и ранил еще четырех человек.

Он был обезоружен после того, как у него заклинило пистолет. Сегодня прокуратура предъявила ему обвинение в умышленном убийстве. В его машине были обнаружены паспорт, крупная сумма денег и чемодан с одеждой. У преступника нет лицензии на оружие.

Он вынес пистолет из римского стрелкового клуба, которому оно принадлежало. Жертвой стрельбы стала, в том числе, 50-летняя Николетта Голизано, председатель правления, подруга премьер-министра Италии.

Джорджия Мелони посвятила ей обширный эмоциональный пост в соцсети.