РБК: доходы российского бюджета в ноябре выросли почти на треть, несмотря на санкции

РБК со ссылкой на данные российского Минфина и собственные расчеты сообщает, что в ноябре доходы бюджета РФ выросли на 31%.

Данный показатель отражает увеличение доходов в сравнении с ноябрем предыдущего года. До этого в течение четырех месяцев подряд фиксировалось снижение доходов бюджета на фоне санкций.

По информации РБК, большая часть доходов поступила в федеральный бюджет от продажи нефти и газа, причем показатель за год вырос на 58%.

Основным источником доходов от нефтегазовой сферы оказались поступления неналогового характера от дивидендов госкомпаний.