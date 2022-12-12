Арестованного в Лондоне китайского миллиардера ждет экстрадиция в США

Китайский миллиардер Чжан Ли был арестован в Великобритании по запросу США. Его подозревают в коррупции.

Миллиардер, соучредитель китайской девелоперской компании Guangzhou R&F Properties Co. Ltd., Чжан Ли, разыскивается в США по подозрению во взяточничестве с целью заключения контрактов в Калифорнии.

Чжан, бывший государственный служащий, ставший главой одной из крупнейших китайских фирм по недвижимости, был арестован лондонской полицией 30 ноября, и ему грозит процедура экстрадиции.

В понедельник британский суд установил залог в размере 15 миллионов фунтов стерлингов, что является самой высокой суммой залога, когда-либо зарегистрированной британским судом.

Сейчас Чжан ожидает решения о его экстрадиции в США. Он будет размещен в квартире с пятью спальнями вместе с бывшими военными агентами, сторожащими его сменами по 12 часов. Суд заявил, что операция по защите будет стоить около 200 тысяч фунтов стерлингов в месяц. Чжан не получит никаких устройств, которые подключаются к Интернету.