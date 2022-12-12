Zeit: Шольц выступил за сотрудничество Германии с РФ после окончания спецоперации

Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Берлин и Москва будут сотрудничать после завершения боевых действий в Украине.

Информационное агентство Zeit опубликовало интервью с немецким канцлером Олафом Шольцем, который публично заявил, что Россия и ФРГ должны возобновить полномасштабное экономическое сотрудничество после завершения специальной военной операции на территории украинского государства.

По мнению Шольца, Москва также нуждается во взаимодействии с другими государстве в торгово-экономическом плане, однако сейчас Берлин не намерен помогать России в этом.