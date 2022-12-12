Zeit: Шольц выступил за сотрудничество Германии с РФ после окончания спецоперации
2022-12-12 23:12
Канцлер Германии Олаф Шольц уверен, что Берлин и Москва будут сотрудничать после завершения боевых действий в Украине.
Информационное агентство Zeit опубликовало интервью с немецким канцлером Олафом Шольцем, который публично заявил, что Россия и ФРГ должны возобновить полномасштабное экономическое сотрудничество после завершения специальной военной операции на территории украинского государства.
По мнению Шольца, Москва также нуждается во взаимодействии с другими государстве в торгово-экономическом плане, однако сейчас Берлин не намерен помогать России в этом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей