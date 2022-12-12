Компания GFG продала весь бизнес бренда Lamoda в РФ, Беларуси и Казахстане

Международная фирма Global Fashion Group сообщила о продаже всего бизнеса бренда одежды Lamoda в Беларуси, Казахстане и России.

Пресс-служба компании Global Fashion Group уведомляет, что Яков Панченко стал новым владельцем всего бизнеса бренда Lamoda на территории России, Казахстана и Беларуси. Известно, что процесс по продаже Lamoda в трёх странах СНГ стартовал 7 октября и признан завершённым вечером 12 декабря.

Из пресс-релиза GFG следует, что общая сумма сделки по продаже сети магазинов Lamoda в Беларуси, России и Казахстане составила 95 миллионов евро.