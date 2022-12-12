Украина предложила исключить Венгрию из НАТО

Глава комитета по международным делам украинской Верховной рады Александр Мережко предложил исключить Венгрию из НАТО.

По его словам, такие меры нужно принять, если страна продолжит подрыв трансатлантической солидарности.

Мережко считает, конфликт на Украине показал необходимость трансформации Североатлантического альянса.

Он отметил, что некоторые политики по-прежнему утверждают, что вступление Украины в НАТО приведет к Третьей мировой или ядерной войне. При этом депутат подчеркнул, что НАТО должно быть объединением демократических стран из всех регионов мира.