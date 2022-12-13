Под Мелитополем взорвали мост, по которому перевозили российскую военную технику
2022-12-13 00:05
В селе Константиновка, расположенном неподалеку от Мелитополя, взорван Мост. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, взрывчатка была заложена украинскими диверсантами у опор моста. Он назвал инцидент терактом.
Рогов отметил, что движение по мосту остановлено, дорожное полотно серьезно просело.
Он считает, что цель подрыва моста заключается в нарушении поставок жизненно важных грузов, в том числе гуманитарных. Украинская сторона утверждает, что по мосту перевозилась российская военная техника.
Опубликовано: Светлана Репина