Под Мелитополем взорвали мост, по которому перевозили российскую военную технику

В селе Константиновка, расположенном неподалеку от Мелитополя, взорван Мост. Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, взрывчатка была заложена украинскими диверсантами у опор моста. Он назвал инцидент терактом.

Рогов отметил, что движение по мосту остановлено, дорожное полотно серьезно просело.

Он считает, что цель подрыва моста заключается в нарушении поставок жизненно важных грузов, в том числе гуманитарных. Украинская сторона утверждает, что по мосту перевозилась российская военная техника.