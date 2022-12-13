AFP: в здание Европарламента в Брюсселе пришла полиция с обыском

По информации AFP, 12 декабря в здании Европарламента в Брюсселе был проведен обыск. Это связано с коррупционным скандалом, в котором оказалась замешана заместитель главы ЕП Ева Кайли.

Бельгийская федеральная прокуратура заявила, что за 4 дня проводит уже двадцатый обыск по данному делу.

Помимо Евы Кайли, в коррупции подозревают еще трех человек. Все они заключены под стражу, как и Кайли.

Ранее сообщалось, что дело о коррупции связано с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре.