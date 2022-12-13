США не собираются менять позицию по Украине ради освобождения Пола Уиллана

Отвечая на вопрос журналиста, советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США не намерены менять позицию по Украине ради освобождения Пола Уиллана.

Ранее между США и Россией состоялся обмен заключенными. В РФ вернулся Виктор Бут, осужденный за торговлю оружием.

Соединенные Штаты смогли вернуть домой баскетболистку Бриттни Грайнер. Обмен проводился в Абу-Даби.

При этом спецпосланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс отметил, что его страна продолжит диалог с Россией по поводу обмена заключенными, в том числе Уилана.