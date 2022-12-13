Депутат Госдумы Чепа: Сербия может войти в состав России после референдума
2022-12-13 01:02
Первый зампред комитета российской Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Сербия может войти в состав России по решению сербского народа.
Он подчеркнул, что для этого необходимо решение не президента Сербии Александра Вучича, а народа его страны, принятое на референдуме.
Чепа признал, что у этой идеи немало противников, поэтому референдум тоже должен быть организован по воле народа.
Депутат отметил, что Россия всегда поддержит Сербию, поскольку это глубоко дружественная страна.
Опубликовано: Светлана Репина