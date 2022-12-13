Виктор Бут: Грайнер может вернуться в Россию по собственному желанию

Виктор Бут, который вернулся в Россию из американской тюрьмы в результате обмена на Бриттни Грайнер, рассказал о разнице между Россией и Америкой.

По его словам, в РФ все просто и понятно, а в США постоянные проблемы на улицах, в том числе стрельба.

Бут считает, что скоро в России будет много мигрантов, которые захотят здесь жить. Он также не исключает, что Бриттни Грайнер захочет вернуться в РФ по собственному желанию.

Он отметил, что баскетболистка уже привыкла к России и завела здесь знакомства.