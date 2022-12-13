Суд объяснил, за что Андрея Макаревича признали иноагентом

Создателя «Машины времени» Андрея Макаревича признали иностранным агентом за то, что он сравнивал Россию с нацистской Германией.

Такие пояснения дал Замоскворецкий суд Москвы, который принимал это решение. Сообщается также о политической деятельности музыканта в интересах иностранного источника.

В решении суда говорится, что Макаревич публикует материалы, связанные со спецоперацией и распространяет негативное мнение о решениях российских властей.

Там также сказано, что Андрей Макаревич в своих высказываниях отождествлял Россию с нацистской Германией.