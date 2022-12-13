Салливан: на этой неделе состоятся переговоры США и России по поводу Пола Уилана

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что на этой неделе пройдут переговоры с российской стороной по поводу Пола Уилана.

Ранее Джо Байден рассказал, что в его планы входит обмен Пола Уилана, однако США получили отказ от России в этом вопросе.

В результате американскую баскетболистку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного за торговлю оружием.

Пол Уилан отбывает в колонии Мордовии наказание за шпионаж.