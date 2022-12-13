Мощные взрывы произошли в Клинцах Брянском области рядом с границей Украины

Российские информагентства сообщают о громких взрывах в населённом пункте Клинцы Брянской области России.

В ночь на 13 декабря российские и украинские новостные Telegram-каналы сообщили, что в городе Клинцы Брянской области РФ прозвучала серия громких взрывов, часть из которых удалось запечатлеть на фото местным жителям. Очевидцы событий утверждают, что Клинцы подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны вооружённых сил Украины, поскольку город расположен вблизи украинской границы.

Также украинские СМИ публикуют данные о том, что ВСУ нанесли удар по казармам российских военных в Клинцах, однако официально подтверждения данной информации от Министерства обороны России к текущему часу не поступало.