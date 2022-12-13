Депутат Госдумы Чепа допустил присоединение Сербии к РФ путём референдума

Российский депутат Алексей Чепа уверен, что Сербия может войти в состав России при проведении специального голосования.

13 декабря депутат российской Государственной думы Алексей Чепа публично заявил, что считает возможным становление Сербии одним из субъектов России в случае, если сербское население поднимет соответствующий вопрос на референдуме. По мнению Чепы, именно итоги подобного референдума могут позволить Сербии присоединиться к РФ без одобрения сербского президента Александра Вучича.

Также Алексей Чепа отметил желание Москвы непрестанно оказывать всевозможную помощь Белграду, поскольку россияне считают Сербию дружественной страной для России.