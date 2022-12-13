Командир «Ахмата» Алаудинов: российские военные наступают по всей линии фронта на Украине

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские военные планомерно наступают по всей линии фронта на Украине.

Он пообещал, что ни один город или населенный пункт не будет оставлен российскими военнослужащими.

Алудинов рссказал, что грамотный тактический ход генерала Суровикина позволил провести перегруппировку.

Командир «Ахмата» утверждает, что российские подразделения планомерно продвигаются вперед на всех участках.