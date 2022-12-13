Reuters: Россия сокращает поставки нефти через порты Новороссийска и Балтийского моря

Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что Россия запланировала сокращение поставок нефти через порты в Балтийском море и в Новороссийске.

Сокращение затронет поставки нефти сортов Urals и Siberian Light. Экспорт будет сокращен с 8,5 млн т в ноябре до 7,7-7,9 млн т.

Из портов Усть-Луги и Приморска в декабре будет поставлено 5,5 млн т нефти. В ноябре показатель составлял 6 млн т.

Ранее сообщалось, что страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.