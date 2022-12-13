Салливан: Россия и США начнут переговоры о шпине Уилане на этой неделе

Советник Байдена Джейк Салливан утверждает, что на этой неделе Москва и Вашингтон приступят к проведению переговоров о дальнейшей судьбе американского шпиона Пола Уилана.

Сотрудник Белого дома Джейк Салливан сообщил, что уже на этой неделе высокопоставленные представители правительств России и Соединённых Штатов приступят к проведению приватных переговоров об американце Поле Уилане, который приговорён к шестнадцати годам лишения свободы в российской тюрьме из-за признания его виновным в шпионаже.

По данным Салливана, Вашингтон не намерен идти на уступке Москве, официальные представители которой якобы предлагали Белому дому изменить свою риторику в отношении Украины на время спецоперации в обмен на возвращение Уилана на родину.