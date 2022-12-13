США признались в беспрецедентном давлении на Россию
2022-12-13 02:36
США признают, что оказывают на Россию беспрецедентное давление. Об этом заявил помощник американского президента Джейк Салливан.
По его словам в истории нет аналогов мер, принятых Соединенными Штатами в отношении России.
Салливан подчеркнул, что США намерены продолжать давление, пока это соответствует целям по укреплению безопасности американцев.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения между Россией и США сейчас в плачевном состоянии.
Опубликовано: Светлана Репина