США признались в беспрецедентном давлении на Россию

США признают, что оказывают на Россию беспрецедентное давление. Об этом заявил помощник американского президента Джейк Салливан.

По его словам в истории нет аналогов мер, принятых Соединенными Штатами в отношении России.

Салливан подчеркнул, что США намерены продолжать давление, пока это соответствует целям по укреплению безопасности американцев.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения между Россией и США сейчас в плачевном состоянии.